Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı

        Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı

        Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada diğer araç sürücüsüne 5 yıl, sanık babanın ise 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı

        Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada diğer araç sürücüsüne 5 yıl, sanık babanın ise 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

        Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Birol Bahadır ve Hüseyin Başaran ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, "taksirle birden fazla insanın ölümüne veya bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile birlikte yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık Birol Bahadır, diğer sanık hakkında şikayetinin devam ettiğini belirterek beraatini istedi.

        Olayda kusuru olmadığını dile getiren Hüseyin Başaran da "Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey olmasaydı." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Birol Bahadır'a "taksirle birden fazla insanın ölümüne veya bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile birlikte yaralanmasına neden olma" suçundan hükmettiği 2 yıl 4 ay hapis cezasını takdir indirimiyle 1 yıl 11 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Heyet, sanık Hüseyin Başaran'a aynı suçtan hükmettiği 6 yıl hapis cezasını ise 5 yıla düşürdü, ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmasını kararlaştırdı.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Nisan 2024'te, rahatsızlanan oğulları Mert'i (4) tıp merkezine götürmek üzere yola çıkan Gülsüm ve Birol Bahadır'ın içinde bulunduğu araçla, Hüseyin Başaran idaresindeki otomobil çarpmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, anne ve babanın yaralandığı kazada Mert Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Başaran tutuklanmıştı.

        Hüseyin Başaran ve baba Birol Bahadır hakkında dava açılmış, Başaran yargılama başlamadan tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!

        Benzer Haberler

        Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan anne ile otizmli kızını komşuları kur...
        Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan anne ile otizmli kızını komşuları kur...
        BUÜ'nün enerji verimliliği projesine BEBKA desteği
        BUÜ'nün enerji verimliliği projesine BEBKA desteği
        Osmangazi'de baharın müjdesi 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandı Osmangazi Beled...
        Osmangazi'de baharın müjdesi 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandı Osmangazi Beled...
        Çatıya saklanan firari, polisi izlerken yakalandı 54 suç kaydı bulunan şüph...
        Çatıya saklanan firari, polisi izlerken yakalandı 54 suç kaydı bulunan şüph...
        Hıdırellez coşkusu BUÜ'yü sardı
        Hıdırellez coşkusu BUÜ'yü sardı
        Nilüfer'de sanat rüzgarı
        Nilüfer'de sanat rüzgarı