Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı

Bursa'da 4 yaşındaki çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada diğer araç sürücüsüne 5 yıl, sanık babanın ise 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.



Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Birol Bahadır ve Hüseyin Başaran ile taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, "taksirle birden fazla insanın ölümüne veya bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile birlikte yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Söz verilen sanık Birol Bahadır, diğer sanık hakkında şikayetinin devam ettiğini belirterek beraatini istedi.



Olayda kusuru olmadığını dile getiren Hüseyin Başaran da "Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey olmasaydı." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Birol Bahadır'a "taksirle birden fazla insanın ölümüne veya bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile birlikte yaralanmasına neden olma" suçundan hükmettiği 2 yıl 4 ay hapis cezasını takdir indirimiyle 1 yıl 11 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Heyet, sanık Hüseyin Başaran'a aynı suçtan hükmettiği 6 yıl hapis cezasını ise 5 yıla düşürdü, ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmasını kararlaştırdı.



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Nisan 2024'te, rahatsızlanan oğulları Mert'i (4) tıp merkezine götürmek üzere yola çıkan Gülsüm ve Birol Bahadır'ın içinde bulunduğu araçla, Hüseyin Başaran idaresindeki otomobil çarpmıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.



Ekipler, anne ve babanın yaralandığı kazada Mert Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Başaran tutuklanmıştı.



Hüseyin Başaran ve baba Birol Bahadır hakkında dava açılmış, Başaran yargılama başlamadan tahliye edilmişti.

