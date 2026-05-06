        Bursa Haberleri Bursa'da 7'si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı

        Bursa'da kaçak muayenehaneye dönüştürdükleri evlerinde yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan operasyonda 7'si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 18:07 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın evlerini kaçak muayenehanelere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında faaliyet gösterdikleri belirlendi.

        Daha sonra 9 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 7 sahte doktor ile sağlık alanında eğitim almış olmasına rağmen Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

        Evlerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi.

        Söz konusu adreslere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 57 yabancı uyruklunun da bilgisine başvuruldu.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye çıkarılan 17 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

