Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 17:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçeye bağlı Güneştepe Mahallesi'nde araç sahibinin oğlu Ö.F.U, kargo bırakmak üzere adrese gittiğinde anahtarı kontak üzerinde bırakarak otomobili park etti. Teslimat esnasında araç çalındı.

        Ekiplerin çalınan araca ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aracın Yunuseli Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Yaşanan kovalamacanın ardından araç terk edilmiş halde bulundu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince kurulan özel ekip, 42 farklı noktada 100 saatin üzerinde kamera görüntüsü incelemesi yaparak araç içerisindeki çalınan malzemelerin bulunması ve şüpheli şahısların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu 25 suçtan kaydı bulunan şüpheli S.A. ve 17 suçtan kaydı bulunan B.Ş. yakalandı.

        Emniyetteki ifadelerinde suçunu kabul eden şüphelilerin çaldığı 1 cep telefonu ve çok sayıda kargo ürünü ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

        Şüphelilere "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından 240 bin lira para cezası uygulandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.A. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

