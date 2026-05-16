Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da belediye otobüsü şoförü fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi

        Bursa'da belediye otobüsü şoförü fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye otobüs şoförü, fenalaşan kişiyi güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 14:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da belediye otobüsü şoförü fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye otobüs şoförü, fenalaşan kişiyi güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde İnegöl ilçesinde "619" numaralı hatta yolculuk yapan 70 yaşlarındaki bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Yasemin Alıç, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek ve güzergahı dışına çıkarak rahatsızlanan kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Sürücünün rahatsızlanan kişiyi hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen sürücü Yasemin Alıç, olayın çok kısa sürede geliştiğini kaydetti.

        Normal güzergahının dışına çıktığını belirten Alıç, şunları ifade etti:

        "Alanyurt köy içine giriş yaptım. İlk durakta yolcularımı aldım, amca da otobüsteydi. Bir-iki dakika geçmeden rahatsızlandığını fark ettik. Direksiyonda olduğum için yan tarafımda duran bir beyefendiden yardımcı olmasını rica ettim çünkü yolcumuz tamamen baygın haldeydi. Yolcularımdan da arka tarafa doğru ilerlemelerini istedim ki rahat edebilsin. Daha sonra 112'yi aradım. Sürekli iletişim halindeydik. Bir yandan yolcuya müdahale etmeye çalıştım, diğer yandan da diğer yolcularımın güvenliği için direksiyon hakimiyetimi korudum. Güzergahı değiştirerek direkt acil servise götürdüm ve hastane yetkililerine durumu anlattım. Belki ben de rahatsız olabilirdim, benim ailemden biri de böyle bir durumda olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay'ın "iyilikle pişen hayatlar' atölyesi Bursa'da kadınlarla bulu...
        Türk Kızılay'ın "iyilikle pişen hayatlar' atölyesi Bursa'da kadınlarla bulu...
        Bursa'nın simgesi Ulu Cami'nin halıları yenileniyor
        Bursa'nın simgesi Ulu Cami'nin halıları yenileniyor
        İstanbul Yolu'nda hummalı asfalt çalışması
        İstanbul Yolu'nda hummalı asfalt çalışması
        Nilüfer'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
        Nilüfer'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
        Osmangazi Belediyesi'nden engelsiz spor şöleni Osmangazi'de özel bireylerin...
        Osmangazi Belediyesi'nden engelsiz spor şöleni Osmangazi'de özel bireylerin...
        Hemşirelik haftası BUÜ'de unutulmadı
        Hemşirelik haftası BUÜ'de unutulmadı