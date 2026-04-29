Bursa'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto tamirhanesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine önceki gün motosikletle gelen Ö.İ.Ş'nin (17) otobüsünü tamir ettiren Ahmet D'yi (51) tüfekle ateş ederek yaraladığı olayla ilgili İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ö.İ.Ş'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.