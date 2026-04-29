Bursa'da bir öğretmen yurttaki odasında ölü bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir öğretmen yurttaki odasında ölü bulundu.



Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Anıl Karakuzu'dan (36) haber alamayan okul yönetimi polise ihbarda bulundu.



Polis ekipleri kameraların incelemesi sonucu Karakuzu'nun gece saatlerinde nöbetçi olduğu yurttaki odasına girdiğini tespit etti.



Odasında giren polis ekipleri, Karakuzu'nun hareketsiz halde olduğunu fark etti.



Sağlık ekiplerinin kontrollerinde öğretmen Anıl Karakuzu'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ölümü şüpheli bulunan öğretmenin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.







