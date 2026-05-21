        Bursa Haberleri Bursa'da "change araç" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da, 28 aracın "change" yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 10:39 Güncelleme:
        İl Emiyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek "change" yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 11 zanlı yakalandı.

        Gözaltındaki şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada şasi numarası değiştirildiği tespit edilen 28 araca el konuldu.

        Araçlar, incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

