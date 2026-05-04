Bursa'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Giriş: 04.05.2026 - 09:15
Yeniceköy Mahallesi'nde, Hüseyin A. (52) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Hüseyin A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
