        Bursa Haberleri Bursa'da doğum yapan kedi başka yavruların da süt anneliğini üstlendi

        Bursa'da doğum yapan kedi başka yavruların da süt anneliğini üstlendi

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, doğum sonrası kendi yavrularının yanı sıra 5 yavruyu da sahiplenen kedi, 7 yavruya annelik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Bursa'da doğum yapan kedi başka yavruların da süt anneliğini üstlendi

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, doğum sonrası kendi yavrularının yanı sıra 5 yavruyu da sahiplenen kedi, 7 yavruya annelik yapıyor.

        Gürsu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, doğum yapmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan kedi, Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Karnındaki 3 yavrudan birinin doğum kanalında sıkıştığı tespit edilen anne kedi, veteriner hekimlerin gözetiminde sezaryenle doğum yaptı.

        Doğum esnasında bir yavrusunu kaybeden kedi, 2 yavruyu sağlıklı şekilde dünyaya getirdi.

        Aynı dönemde sokakta annesiz kalan 5 yavru kedi de vatandaşlar tarafından merkeze ulaştırıldı. Doğum yapan kedi, bu yavruları da sahiplenerek toplam 7 yavruya annelik yapmaya başladı.

        Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hayvan bakım merkezinde benzer örneklerin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Bu anne kedimizin merhameti hepimize örnek oluyor. Yavrularıyla sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

