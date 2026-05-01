Bursa'da "Eko Tasarım Projeleri ve AR-GE Semineri" düzenlendi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından düzenlenen "Eko Tasarım Projeleri ve AR-GE Semineri"nde, tekstil sektöründe iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları ele alındı.



UTİB'den yapılan açıklamaya göre, seminerde, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanı Elif Berrak Taşyürek değerlendirmelerde bulundu.



Taşyürek, AB'nin sürdürülebilirlik odaklı düzenlemelerinin tekstil ve hazır giyim sektörü açısından önemli bir dönüşüm süreci başlattığını belirterek, "Sürdürülebilir Ürünler İçin Ekotasarım Tüzüğü kapsamında, ürünlerin daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir, tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanması bekleniyor. Enerji ve su kaynak verimliliği, geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, karbon ve çevre ayak izi ile dijital ürün pasaportu gibi başlıklar, önümüzdeki dönemde tekstil ve hazır giyim sektörü için daha belirleyici hale gelecek. Bu süreç, yalnızca Avrupa Birliği (AB) pazarına ihracat yapan firmalarımız için değil, sektörün genel rekabet gücü açısından da yakından takip edilmesi gereken bir alan." ifadesini kullandı.



Hazır giyim ürünlerinde dayanıklılık ve geri dönüştürülebilirlik kriterlerinin giderek daha fazla önem kazanacağını vurgulayan Taşyürek, şunları kaydetti:



"Firmaların, üretim süreçlerinden ham madde tercihine, ürün tasarımından belgelendirme ve izlenebilirlik süreçlerine kadar bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi büyük önem taşıyor. Türkiye'nin AB mevzuatına uyum sürecini yakından takip ediyoruz. Gümrük Birliği'nin işleyişinin aksamaması ve ihracatımızın sürdürülebilir şekilde devam etmesi açısından bu düzenlemelere uyum sürecini önemsiyoruz. Firmaların yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmasını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönüşüm, doğru yönetildiğinde Türkiye, tekstil sektörü için önemli bir rekabet avantajına dönüşecektir."



Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut moderatörlüğündeki seminerde, geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, biyobazlı malzeme geliştirme, enerji, su ve atık verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ile ürün geliştirme süreçlerinde ekotasarım yaklaşımının yaygınlaştırılması gibi kritik başlıklarda hayata geçirilen projeler ve iyi uygulama örnekleri ele alındı.



Seminerde, tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilir üretim süreçlerine uyumu, AB mevzuatları çerçevesindeki yeni yükümlülükler ve firmaların AR-GE temelli dönüşüm çalışmaları da değerlendirildi.

