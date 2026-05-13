Bursa'da erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, 25 yıl hapis cezası verildi.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Simge İvedi (32), maktul Ertuğrul Karadaşlı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Söz verilen Simge İvedi, olay sırasında Ertuğrul Karadaşlı'yı öldürmeye yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.



Kimseye zarar gelmemesi adına bıçağı ona vermediğini, daha sonra ısrarı üzerine bıçağı kılıfıyla Karadaşlı'ya uzattığını anlatan sanık İvedi, "Zannımca, Ertuğrul olay anında sadece kendisini yaralamayı düşünüyordu. Bıçağı kendisine sapladıktan sonra çıkarmamış olsa belki ölmeyecekti." ifadelerini kullandı.



İvedi, "Bu dosyanın aydınlatılması için elimden geleni yapacağım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle 25 yıla düşürdü.



Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, geçen yıl nisan ayında Simge İvedi ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıkmıştı.



Yaşanan arbedede göğsünden bıçaklanan Karadaşlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan İvedi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

