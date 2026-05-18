        Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.05.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Vatan Mahallesi 14. Pınar Sokak'ta ikamet eden Özgür Y. (45), evinin önünde oturduğu sırada plakası tespit edilemeyen bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Y, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, maktulün kızının ateş edenlerin L.Ç. ve S.C. olduğunu gördüğünü belirtmesi üzerine çalışma başlattı.

        Olayın şüphelileri L.Ç. ve S.C, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada, Özgür Y. ve oğlu C.Y'nin, geçen 7 Nisan'da Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta eski dünürleri olan H.Ç. ve B.Ç'yi silahla yaraladığı, saldırının da bu olayın devamı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
