Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Bursa'da coşkuyla kutladı. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Bursa'da vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde toplandı. Takımlarının şampiyonluğunu büyük sevinçle kutlayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.