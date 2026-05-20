        Bursa Haberleri Bursa'da hafif ticari aracın kaldırımdaki anne ile çocuğuna çarpma anı kamerada

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaldırımda bekleyen anne ile çocuğuna hafif ticari aracın çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Çirşişhane Kanal Cadde üzerinde kaldırımda bekleyen anne Vildan D. ile oğlu Efe D'ye, Fatma K'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle anne ile oğlu aracın altında kalıp sürüklendi.

        İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların, tedaviye alındığı öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, kaldırımda bekleyen anne ile oğluna hafif ticari aracın çarpma anı, kazayı gören mahallelinin, kalabalık şekilde aracı el yardımıyla kaldırıp yaralıları sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

