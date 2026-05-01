Bursa'da hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Nilüfer ek binasındaki ameliyathanede çıkan yangın söndürüldü.





Hastanenin ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Görevlilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.



Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

