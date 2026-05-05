        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da heyelan nedeniyle köy yoluna ağaçlar ve toprak yığınları düştü

        Bursa'da heyelan nedeniyle köy yoluna ağaçlar ve toprak yığınları düştü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde heyelan nedeniyle köy yoluna ağaç ve toprak parçaları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 00:28 Güncelleme:
        Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle, Kestel-İnegöl yolu kırsal Babasultan Mahallesi çıkışında yamaçtan kopan toprak parçaları ve ağaçlar yola kaydı.

        Akşam saatlerinde gerçekleşen heyelan sonucu araç trafiğine kapanan yolda muhtarlık ve mahalle sakinlerinin çalışmalarıyla yolun kısmen açılması sağlandı.

        Babasultan Köyü muhtarı Yener Sayın, AA muhabirine, bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle 2 gün üst üste toprak kayması yaşandığını aktararak "Köylülerimiz ve muhtarlık olarak bizler yolu kısmen ulaşıma açtık. Akşam saati olması nedeniyle çalışmaya ara verildi, gündüz devam edilecek." dedi.

        Karayolları ekiplerinin havanın aydınlanmasıyla yolda çalışma yürüteceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

