        Bursa Haberleri Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Giriş: 25.04.2026 - 11:52 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda gerçekleşen evden ve açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Polis ekipleri hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgularında N.K'nin 113 suç kaydı, Y.S'nin 80 suç kaydı, A.S'nin 67 suç kaydı, A.B'nin 12 suç kaydı, K.B'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan A.B. ile K.B. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

