Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda gerçekleşen evden ve açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.



Polis ekipleri hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgularında N.K'nin 113 suç kaydı, Y.S'nin 80 suç kaydı, A.S'nin 67 suç kaydı, A.B'nin 12 suç kaydı, K.B'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan A.B. ile K.B. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

