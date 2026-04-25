Bursa'da hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda gerçekleşen evden ve açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.
Polis ekipleri hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgularında N.K'nin 113 suç kaydı, Y.S'nin 80 suç kaydı, A.S'nin 67 suç kaydı, A.B'nin 12 suç kaydı, K.B'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan A.B. ile K.B. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
