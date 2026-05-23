Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da iş insanlarına zorla çek imzalattıkları öne sürülen 6 zanlı tutuklandı

        Bursa'da iş insanlarına zorla çek imzalattıkları öne sürülen 6 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda iş insanlarına zorla çek imzalattıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iş insanlarına zorla çek imzalattıkları öne sürülen 6 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda iş insanlarına zorla çek imzalattıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        Bursa'nın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda örgüt üyesi oldukları öne sürülen M.D, M.S, M.S, C.S, K.K, B.D. ve Y.B. yakalandı.

        Polis, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 fişek, çok sayıda dijital materyale el koydu.

        Gözaltına alınan zanlıların Bursa'nın Gemlik ilçesinde et kombine ticareti yapan iş insanlarını, "alacak-verecek" bahanesiyle zorla çek imzalattırdıkları, örgüt üyelerince korku ve baskı kurularak "koruma" bahanesiyle bağ evinde tutuldukları, örgüt elebaşılığını avukat M.D'nin yaptığı yapı tarafından iş insanlarını zorla borçlandırdıkları, toplam 33 milyon lira bedelli çekleri "ölüm" ile tehdit ederek tahsil etmeye çalıştıkları ve bu çekleri yeniden icra yoluyla tahsil etme yoluna gittikleri tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D, M.S, M.S, K.K ve C.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.D. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan T.I. hakkında bu suçtan da tutuklama kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        İş insanlarına zorla çek imzalatan suç örgütüne operasyon; 6 tutuklama
        İş insanlarına zorla çek imzalatan suç örgütüne operasyon; 6 tutuklama
        İş insanlarına zorla çek imzalattıran şebekeye Organize Polisi'nden darbe İ...
        İş insanlarına zorla çek imzalattıran şebekeye Organize Polisi'nden darbe İ...
        İstanbul'dan kaçış başladı Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen onbinlerce...
        İstanbul'dan kaçış başladı Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen onbinlerce...
        Bursa'da sunta fabrikasında korkutan yangın
        Bursa'da sunta fabrikasında korkutan yangın
        Kurban pazarında güldüren anlar :Mali Polis çetin pazarlığa dahil oldu Kurb...
        Kurban pazarında güldüren anlar :Mali Polis çetin pazarlığa dahil oldu Kurb...
        Bursa'da polis, sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı
        Bursa'da polis, sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı