Bursa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

Bursa'da İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.



İHH İnsanı Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistin'e destek vererek, İsrail'i kınadı.



Vakfın Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ebubekir Armağan, yaptığı konuşmada Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'deki ablukayı kırmaya çalıştığını söyledi.



Toplam 426 gönüllünün 56 tekneyle Marmaris'ten ayrıldığını belirten Armağan, sabah saatlerinde Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili uzaklıkta 2 büyük savaş gemisinden ayrılan hücum botlarla teknelere çıkarma yapıldığını anlattı.



Armağan, 23 teknedeki aktivistlerden haber alınamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu aktivistlerimizin arasında Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Öztürk de var. Biraz önce kendisinin yola çıkmadan evvel 'Eğer bu videoyu izliyorsanız bilin ki ben İsrail tarafından tutuklanmışımdır' mealindeki videosunu da yayınladık. Bu videonun yayınlanması aslında Enver Öztürk beyin de gözaltına alındığının resmi olarak açıklaması ve izahıdır."



Küresel Sumud Filosu'na eş zamanlı olarak Libya'dan Refah Sınır Kapısı'na doğru devam eden bir kara konvoyu olduğunu vurgulayan Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ambulanslar, prefabrik evler ve insani yardım malzemesinin bulunduğu bir konvoy şeklinde tarihin gördüğü aslında en büyük sivil kara konvoyu girişimi diyebiliriz. Bu kara konvoyu da maalesef yaklaşık olarak 24 saattir Libya'nın Hafter güçlerine yakın bir bölgesinde durdurulmuş durumda. İsrail bu bölgede de ciddi anlamda bir engelleme girişiminde ve bugün Genel Başkanımız Bülent Yıldırım'ın da açık yüreklilikle ifade ettiği üzere İsrail, kara konvoyunun da bölgedeki paramiliter güçler tarafından vurulması için para teklif etmiş durumda. Buradan şunu çıkarıyoruz aslında. Bu girişim İsrail'in ciddi anlamda sivil girişimlerden korktuğunu, çekindiğini gösteren çok önemli bir tablo."



Armağan, İsrail'in dünyaya meydan okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Biz İHH İnsani Yardım Vakfı olarak herhangi bir şekilde Gazze'nin yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız. Bunun bilincinde olarak bugün sabah saatlerinde İsrail Dışişleri Bakanlığı bir tweet attı. Vakfımızı direkt olarak hedef alan bir açıklamada bulundu. İHH'nın bir terör örgütü olduğunu, yola çıkan bu filonun iyi niyetli değil kötü niyetli insanlardan oluştuğunu ifade ederek vakfımızı hedef alması aslında bizim için bir onur vesilesi. Biz Gazze'nin 2005 yılından bugüne 21 yıllık ablukadan kurtulması için çaba göstermeye devam ediyoruz. Nöbetlerimiz başta yönetim kurulu üyemiz Enver Öztürk olmak üzere 426 gönüllünün sağ salim ülkemize, ülkelerine dönmesine kadar devam edecek."

