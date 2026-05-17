Bursa'da Kırgız Şenlikleri düzenlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde Kırgız Şenlikleri düzenlendi.



Kırgız Cumhuriyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ve Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cengiz Toktobekov, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti.



Heyet daha sonra Kırgızlar Türbesi'nde dua ederek kurban kesti.



İznik Gölü kıyısında düzenlenen etkinliklerde geleneksel Kırgız yemekleri hazırlandı, yöresel oyunlar oynandı ve Kırgız sanatçılar sahne aldı.



Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı organizasyon gün boyu sürdü.



Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, burada yaptığı konuşmada, İznik'in tarih boyunca medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirtti.



Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan gönül köprüsünün en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:



"Kökleri Orta Asya'nın engin bozkırlarına uzanan Kırgız kültürü misafirperverliği, dayanışmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı merkeze alan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu kültürü burada, İznik'te yaşatmak ve tanıtmak, bizler için bir kültürel zenginlik olduğu kadar aynı zamanda gönül bağlarımızı da güçlendiren bir adımdır. Her yıl İznik'te düzenlenen bu anlamlı buluşmanın, Türk dünyası arasındaki birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Özellikle genç nesillerimizin birbirini tanıması, kültürlerini yaşatması ve bu kardeşlik ruhunu geleceğe taşıması açısından bu organizasyonlar büyük önem taşımaktadır."



Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de etkinliğin her yıl İznik'te düzenlenmesine verilen destek dolayısıyla Belediye Başkanı Usta'ya teşekkür etti.



Etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, İznik Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Tan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sipahi, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri, çok sayıda davetli ve Kırgız vatandaşı katıldı.

