Bursa'da köprülü kavşakta 3 metre yüksekten devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde köprülü kavşakta 3 metre yüksekten devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. İnönü Caddesi'nden Namık Kemal Caddesi istikametine seyir halindeki S.S. idaresindeki 16 ASM 038 plakalı kamyonet, Büyükşehir Belediye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Üzerinde ev taşıma asansörü bulunan kamyonet de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

