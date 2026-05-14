Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali ile otogarda denetim yapıldı

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve hali ile otogarda denetimler artırıldı.



Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda maliye personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ile Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.



Aynı zamanda Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.



Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bilet fiyatları kontrol edildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyatlarla gişelerdeki bilet satış fiyatları ekiplerce tek tek sorgulandı.



Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, denetim sonrası yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerin artırıldığını söyledi.



Aslanlar, otobüs terminalindeki denetimlere ilişkin, "Özellikle fahiş fiyat konusunda biletin Ulaştırma Bakanlığı fiyat tarifesi üzerinde satış yapan işletmeleri tespit ederek bakanlığımıza gönderiyoruz. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla da bu bilgiyi paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Toptancı halinde ise ürünlerin künyesi, stok miktarı, alış-satış fiyatları üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Aslanlar, şöyle devam etti:



"Künye denetiminde bir ürünün hale gelişi, halden çıkışı, alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Diğer taraftan da bakanlığımızın kayıtlarındaki stok miktarı ile işletmedeki soğuk hava deposundaki stok miktarını kontrol ediyoruz. Bu aradaki uyumsuzluklar hakkında tutanak tutarak gerekli idari para cezasını uyguluyoruz."



Aslanlar, bu yılın başından itibaren 2 bin 500 işletmede 663 bin ürün denetlendiğini, market, kafe, restoran, fırın ve hal başta olmak üzere kural ihlali yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 39 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi.



İsmail Aslanlar, 353 firmayı ise değerlendirme yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirdiklerini sözlerine ekledi.

