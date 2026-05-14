Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali ile otogarda denetim yapıldı

        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali ile otogarda denetim yapıldı

        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve hali ile otogarda denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali ile otogarda denetim yapıldı

        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve hali ile otogarda denetimler artırıldı.

        Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda maliye personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ile Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

        Aynı zamanda Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

        Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bilet fiyatları kontrol edildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyatlarla gişelerdeki bilet satış fiyatları ekiplerce tek tek sorgulandı.

        Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, denetim sonrası yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerin artırıldığını söyledi.

        Aslanlar, otobüs terminalindeki denetimlere ilişkin, "Özellikle fahiş fiyat konusunda biletin Ulaştırma Bakanlığı fiyat tarifesi üzerinde satış yapan işletmeleri tespit ederek bakanlığımıza gönderiyoruz. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla da bu bilgiyi paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Toptancı halinde ise ürünlerin künyesi, stok miktarı, alış-satış fiyatları üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Aslanlar, şöyle devam etti:

        "Künye denetiminde bir ürünün hale gelişi, halden çıkışı, alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Diğer taraftan da bakanlığımızın kayıtlarındaki stok miktarı ile işletmedeki soğuk hava deposundaki stok miktarını kontrol ediyoruz. Bu aradaki uyumsuzluklar hakkında tutanak tutarak gerekli idari para cezasını uyguluyoruz."

        Aslanlar, bu yılın başından itibaren 2 bin 500 işletmede 663 bin ürün denetlendiğini, market, kafe, restoran, fırın ve hal başta olmak üzere kural ihlali yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 39 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

        İsmail Aslanlar, 353 firmayı ise değerlendirme yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!

        Benzer Haberler

        Şarkın İncisi Semerkand Konferansı BUÜ'de düzenlendi
        Şarkın İncisi Semerkand Konferansı BUÜ'de düzenlendi
        İnegöl'deki gizemli mezarın sırrı yıllardır çözülemiyor Mezarın bir geline...
        İnegöl'deki gizemli mezarın sırrı yıllardır çözülemiyor Mezarın bir geline...
        Paraşütü ile ormana daldı
        Paraşütü ile ormana daldı
        25 metrekarelik iş yerinde 250 eski saati sergiliyor
        25 metrekarelik iş yerinde 250 eski saati sergiliyor
        Takunyacılığı babadan oğula sürdürüyorlar
        Takunyacılığı babadan oğula sürdürüyorlar
        Haksız hacze rekor tazminat Müşteriyi mağdur eden bankaya rekor haciz
        Haksız hacze rekor tazminat Müşteriyi mağdur eden bankaya rekor haciz