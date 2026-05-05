Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak'ta mobilya üreten fabrikanın yemekhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Fabrika çalışanlarından Necati Civek, AA muhabirine, dumanları fark edip durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiğini belirterek, "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Üst kat boyahaneydi, sıçrasaydı söndürmek çok zor olurdu.” dedi.
Yangının ardından yemekhane bölümünde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.