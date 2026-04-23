        Bursa Haberleri Bursa'da nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek öldü

        Bursa'da nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Bursa'da nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti.

        Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bir evde yaşayan yabancı uyruklu Muhammed (25) ve Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı.

        Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra Emira'nın hareketsiz olduğunu fark etti.

        Evdekilerin ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

