Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da "Nesiller Buluşuyor" projesi gençlerle yaşlıları bir araya getiriyor

        Bursa'da "Nesiller Buluşuyor" projesi gençlerle yaşlıları bir araya getiriyor

        Bursa'nın "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencilerle yaşlı vatandaşlar bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Nesiller Buluşuyor" projesi gençlerle yaşlıları bir araya getiriyor

        Bursa'nın "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencilerle yaşlı vatandaşlar bir araya geliyor.


        Yılıdırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle yürütülen proje, "Ben Her Yerde Varım - Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla uygulanıyor.

        Proje kapsamında liseli öğrenciler ile yaşlı vatandaşlar bir araya getirilerek kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi, öğrencilerin toplumsal hayata aktif katılımının artırılması ve yaşlı bireylerin moral motivasyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.


        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen projeyle, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra vefa, saygı, empati ve sorumluluk gibi değerlerle yetişmesi amaçlanıyor.

        Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen koordinatörlüğünde yürütülen projede, gönüllü 16 öğretmen ve 75 öğrenci görev alıyor.

        Ocak ayında başlatılan proje kapsamında 16 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. Belirlenen öğrenci gruplarının, öğretmenleri eşliğinde sorumlu oldukları yaşlıları her ay ziyaret etmeleri hedefleniyor.

        Proje sürecinde ev ziyaretlerinin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenerek yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımı ve moral motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.

        Proje koordinatörü Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Hacer Esen, "Nesiller Buluşuyor" projesinin hem öğrenciler hem de yaşlı bireyler açısından önemli kazanımlar sunduğunu dile getirdi.

        Büyüklerin kendilerini yalnız hissetmemelerini ve değerli olduklarını bir kez daha görmelerini istediklerini belirten Esen, "Öğrencilerimiz bu ziyaretlerde sadece yardım etmeyi değil, dinlemeyi, anlamayı, saygı göstermeyi ve vefayı öğreniyor. Nesiller arasında kurulan bu gönül köprüsünün öğrencilerimizin kişisel gelişimine, toplumsal duyarlılığına ve dayanışma kültürüne önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz da projenin öğrenciler açısından önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirtti.

        Mesleki ve teknik eğitim kurumları olarak öğrencileri yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, topluma duyarlı, vefalı, sorumluluk sahibi ve değerleri güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        İnegöl Belediyesi öğrencileri robot yarışmasına götürdü
        İnegöl Belediyesi öğrencileri robot yarışmasına götürdü
        Gemlik'te su kesintisi
        Gemlik'te su kesintisi
        Nilüfer'in gıda modeli Bükreş'te anlatıldı
        Nilüfer'in gıda modeli Bükreş'te anlatıldı
        Kadavradan nakledilen böbrekle 14 yıldır diyalizsiz yaşam sürüyor
        Kadavradan nakledilen böbrekle 14 yıldır diyalizsiz yaşam sürüyor
        Geleceğin veteriner hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Geleceğin veteriner hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Marmarabirlik ihracat odaklı büyümeye hazırlanıyor
        Marmarabirlik ihracat odaklı büyümeye hazırlanıyor