        Bursa'da oğlunun tüfekle yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın tedavi altına alındı.

        Giriş: 23.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde E.P. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen oğlu arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında odadaki tüfeği alan oğul, ateş ederek annesini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        E.P, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

        Benzer Haberler

        İnegöl'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
        İnegöl'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
        Bursa'da nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek öldü
        Bursa'da nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek öldü
        Karacabey'in köy okulunda unutulmaz 23 Nisan coşkusu
        Karacabey'in köy okulunda unutulmaz 23 Nisan coşkusu
        23 Nisan coşkusu Kestel'de birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı
        23 Nisan coşkusu Kestel'de birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı
        18 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı işbirliği için Bursa'da
        18 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı işbirliği için Bursa'da
        23 Nisan Şahinkaya'da coşkuyla kutlandı
        23 Nisan Şahinkaya'da coşkuyla kutlandı