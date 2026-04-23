Bursa'da oğlunun tüfekle yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın tedavi altına alındı.



İlçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde E.P. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen oğlu arasında tartışma çıktı.



Tartışma sırasında odadaki tüfeği alan oğul, ateş ederek annesini yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



E.P, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

