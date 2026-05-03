Bursa'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.



Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda, G.U. idaresindeki 16 BTE 701 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen M.B'ye (46) çarptı.



Kazada, yere savrulan kadın ağır yaralanırken sürücü de otomobilini park ederek olay yerinden koşarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.











