Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 06:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 07 BCC 086 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu.

        Araç sürücüsü Mustafa G'nin (28) 2,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 400 bin lira ceza uygulandı.

        Mustafa G'nin ehliyeti iptal edilirken araç ise 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

