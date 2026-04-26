Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza uygulandı. İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 07 BCC 086 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü Mustafa G'nin (28) 2,23 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 400 bin lira ceza uygulandı. Mustafa G'nin ehliyeti iptal edilirken araç ise 60 gün trafikten men edildi.

