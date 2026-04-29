Bursa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamirhanesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine motosikletle gelen 2 şüpheli, otobüsünü tamir ettiren Ahmet D'ye (51) tüfekle ateş etti.



Bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ahmet D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayın ardından kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

