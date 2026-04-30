Bursa'da silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 29 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sinanbey Mahallesi 22. Metal Sokak'taki oto tamirhanesine, önceki gün aracını tamir için getirdiği sırada motosikletli Ö.İ.Ş'nin (17) tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan Ahmet D. (51), tedavi altına alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polislerce yakalanan şüpheli Ö.İ.Ş, dün sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

