Bursa'da Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nin sauna kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Güreş, atletizm ve yüzme branşlarındaki milli sporcuların kaldığı merkezde yangından etkilenen olmazken, binada maddi hasar oluştu.



Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

