Bursa'da su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su seviyesinin aniden yükselmesiyle derede mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı. Karaorman Mahallesi yakınlarındaki 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı 4 kişi, kıyıya çıkarıldı. Mahsur kalan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

