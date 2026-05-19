        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su seviyesinin aniden yükselmesiyle derede mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Karaorman Mahallesi yakınlarındaki 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerinin botla ulaştığı 4 kişi, kıyıya çıkarıldı.

        Mahsur kalan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
