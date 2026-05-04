Bursa'da trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşar Yüksel (58) yönetimindeki 16 AYK 564 plakalı otomotiv yedek parçası taşıyan tır, Yalova-Bursa kara yolunun Göl kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yüksel tırda sıkıştı. Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarttıkları Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

