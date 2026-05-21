Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekiplerce bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.