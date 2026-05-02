        Bursa Haberleri Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişi takibe aldı.

        Ardından uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramalarda 2 kilo 365 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 7 sentetik uyuşturucu ecza hap, sıvı esrar, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 700 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

