Bursa'da yağışlar nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle taşkın meydana gelen çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki derede taşkın meydana geldi. Taşan derenin etkisiyle bir çiftlik evinde Hüseyin Duymuş (63) mahsur kaldı. Duymuş'un yardım talebiyle bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bot ve halat yardımıyla kurtarılan Duymuş, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duymuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.