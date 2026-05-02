Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.





Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ilgili banka yazışmalarından yola çıkarak belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Toplam 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 lira tutarında işlem hacmi bulunan, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yöneten ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen 31 şüpheli operasyonla yakalandı.



Zanlıların bahis yönetim merkezi olarak kullandığı "ofis" olarak tabir edilen 2 bahis merkezinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale, 2 ruhsatsız tabancaya ve 18 tabanca fişeğine el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

