        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 zanlı tutuklandı

        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 zanlı tutuklandı

        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Giriş: 02.05.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ilgili banka yazışmalarından yola çıkarak belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Toplam 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 lira tutarında işlem hacmi bulunan, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yöneten ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen 31 şüpheli operasyonla yakalandı.

        Zanlıların bahis yönetim merkezi olarak kullandığı "ofis" olarak tabir edilen 2 bahis merkezinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale, 2 ruhsatsız tabancaya ve 18 tabanca fişeğine el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de

        Benzer Haberler

        Kadın avukat cinayetinde 5 kişi tutuklandı, zanlının ifadesi ortaya çıktı A...
        Kadın avukat cinayetinde 5 kişi tutuklandı, zanlının ifadesi ortaya çıktı A...
        Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama Bursa dev ba...
        3.8 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 22 tutuklama Bursa dev ba...
        Bursa'da 3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu; 22 tutuklama
        Bursa'da 3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu; 22 tutuklama
        Orhaneli'de 13 bin 500 dekarlık alana modern sulama yatırımı
        Orhaneli'de 13 bin 500 dekarlık alana modern sulama yatırımı
        Bursa'da korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi