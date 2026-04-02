Bursa'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 Nisan'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Gemlik ilçesi Bursa-Yalova kara yolunda Mehmet A'nın silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Olayın şüphelilerinin İnegöl ilçesinde ikamet eden M.K, G.G, T.K. ile D.Ç. olduğu belirlendi.



Şüpheliler, Gemlik ve İnegöl Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli operasyonuyla gözaltına alındı.



Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Bu arada yaralanan Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kasklı ve maskeli motosikletli tarafından 2 Nisan'da silahlı saldırıya uğrayan Mehmet A, yaralı halde aracıyla kaçarak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemişti. Mehmet A, Çarşı Meydanı civarında 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Polis ve sağlık ekiplerinin spor salonu civarında Mehmet A'nın aracının yanına gelmesi, yaralıya ilk müdahalenin yapılması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

