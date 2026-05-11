Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak ile Kaya Sokak'ın kesiştiği kavşakta Arda L. (19) yönetimindeki 16 BTV 521 plakalı motosiklet ile Sametcan K. (22) idaresindeki 16 AZP 830 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Arda L. ile motosikletin arkasında bulunan Melih Ö. (16) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

