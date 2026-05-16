Bursa'nın simgesi Ulu Cami'nin halıları yenileniyor

Bursa'da Osmanlı yadigarı ve kentin simge yapılarından olan Ulu Cami'nin halılarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.





Sultan Yıldırım Bayezid tarafından 20 kubbeli yaptırılan ve şehirde en çok ziyaret edilen noktalardan biri olarak öne çıkan tarihi cami için 2022'de yaptırılan açık renkteki halılar, yeniden üretilen koyu renkli halılarla değiştiriliyor.



Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın dünyaya açılan penceresinin Ulu Cami olduğunu söyledi.



Osmanlı Devleti'nin miras bıraktığı güzide yapının Bursa'nın en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri olduğunu belirten Şanlı, "Dolayısıyla fazla ziyaretçi trafiği olan bu yerimizin onarımı, donatımı, bakımı her türlü şeyin üzerindedir. Bu mabedin ihtişamına yakışır şekilde yeniden halılarımızı tanzim etmek suretiyle inşallah Bursalılarımızın ve bütün ziyaretçilerimizin hizmetine açmış olacağız." dedi.



Şanlı, bu hizmette emeği olan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'a ve yeni halıları Kurban Bayramı'na yetiştirmek için çalışan Manisa'nın Demirci ilçesindeki Özkul Halı yöneticilerine teşekkür etti.



Hilmi Şanlı, değiştirilen halıların ihtiyacı olan camilere gönderilebileceğini sözlerine ekledi.

