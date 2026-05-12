Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin gazetecilerle buluştu:

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor Basketbol'un Başkanı Sezer Sezgin, takımın kurulduğu günden beri, sponsorlu ya da sponsorsuz, her sezon Avrupa'da Bursaspor armasını ve Türk bayrağını taşıdığını söyledi.

        Giriş: 12.05.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Sezgin, sezon boyunca maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yaptıklarını ifade etti.


        Kişisel imkanlarını takımın başarısı için sonuna kadar kullandığını aktaran Sezgin, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadık. Ben bu kulübün başkanı değil 6 yıldır yediemin gibi çalışan emanetçisiyim. Emaneti 6 yıl önce genel kurulda aldım, 6 senedir de en iyi şekilde koruyorum." dedi.

        Sezgin, kulübün geleceğiyle ilgili kararların Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik öncülüğünde şekilleneceğini anlatarak şöyle devam etti:

        "İlk kez isim sponsorsuz bir sezona başladık, sponsorsuz devam ettik ve sponsorsuz bitirdik. Bu takım kurulduğu günden beri, sponsorlu ya da sponsorsuz, her sezon Avrupa'da Bursaspor armasını ve Türk bayrağını taşıdı. Son maça çıkmadan önce Başkanımız Enes Çelik, TOFAŞ ile birleşmeyle ilgili düşüncelerini paylaşmıştı. Bursaspor basketbolunun iyi olmasını en az benim kadar isteyen insanlardan biri Enes başkandır. "




        - Karşıyaka maçı değerlendirmesi

        Sezgin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka'ya mağlup oldukları son maçta yaşananları anlattı.

        Birçok denklemle maça çıktıklarını ama galip gelemediklerini hatırlatan Sezgin, "Karşıyaka'nın düşmesi tabii ki bizi ilgilendiren bir durum değildi. Biz sahaya kazanmak için çıkmıştık. Ancak biz öndeyken ve fark 17 sayı olmuşken bile primi artırdık. Maç başladıktan sonra, TOFAŞ'ın Petkim'i son saniyede yenmesiyle Karşıyaka'nın bizi yenmekten başka çaresi kalmadı. Bundan sonrası da tamamen basketbolun teknik tarafıyla ilgiliydi." değerlendirmesinde bulundu.



        - "Takımın büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum"

        Sezer Sezgin, basketbol takımının yalnız bırakıldığını savundu.

        "Eğer bir yapılanma ya da yeni bir oluşum olacaksa bununla ilgili en doğru kararı her zaman basketbolun iyiliğini isteyenler verecektir." diyen Sezgin, şöyle konuştu:

        "Şimdi Bursaspor'a vizyon katan, büyük işler yapan, hedefini Süper Lig'den şampiyonluğa ve Avrupa kupalarına kadar taşıyan bir basketbol yapılanması oluşturmak isteyen sayın başkan Enes Çelik tarafından nasıl uygun görülürse o şekilde hareket edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ben kulüp başkanı değilim, emanetçiyim. Bunları da hak etmediğimizi düşünüyorum. İnsan gerçekten çok üzülüyor. İnşallah herkes için hayırlısı neyse o olur. Bu takımın çok büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum."




        - Başantrenör Grimau: "Bursaspor'un Süper Lig'de kalmasını önemli başarı"

        Bursaspor Basketbol Başantrenörü Roger Grimau, Bursaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Çalışırken kendini çok rahat hissettiğini anlatan Grimau, şunları kaydetti:

        "Özellikle son bir aylık süreçte bana açtığı alan, sağladığı kolaylıklar ve verdiği destek bir koç için çok önemliydi. Özellikle işler iyi gitmediğinde, üst yönetimin desteğini hissetmek çok değerli. Sadece spor tarafına odaklanmaya çalıştım. Çünkü 4 haftalık süreçte sezon boyunca yaşanan her şeyi tam anlamıyla bilmem mümkün değildi. Bursaspor'un o anda ihtiyaç duyduğu şeyin enerji, pozitiflik ve basketbol odağı olduğunu düşündüm. Bursaspor'un Süper Lig'de kalmasını önemli bir başarı olarak görüyorum. Benim için kısa ama oyuncular ve kulüp için uzun bir sezondu. Bu nedenle kulübü, organizasyonu, oyuncuları ve bu süreçte yanımızda olan herkesi tebrik etmek gerekiyor. Hep birlikte bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum."

        TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de programa katılan Bursaspor Basketbol'a ve gazetecilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

