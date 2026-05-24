        Bursaspor, Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim'i transfer etti

        Bursaspor, Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, Juergen Elitim'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Yeşil-beyazlı ekip, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Elitim ile anlaşma sağlandığını belirtilerek "13 Temmuz 1999 doğumlu olan ve sol ayağını kullanan Elitim, kariyerine Leones'te adım atmış, ardından Granada, Watford ve Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa futbolunda değerli bir tecrübe edinmiştir. İspanya'da Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna ve Racing Santander formalarıyla gelişimini sürdüren Elitim'e 'hoş geldin' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

