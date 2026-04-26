        Bursaspor şampiyonluk kupasına kavuştu

        Bursaspor şampiyonluk kupasına kavuştu

        Nesine 2. Lig'de şampiyonluk olarak bir üst lige çıkan Bursaspor, kupasını törenle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Süper Lig 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor'un yükselişi sürüyor.

        2. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda tören düzenlendi. Binlerce Bursasporlu taraftarın yoğun ilgi gösterdiği törende büyük coşku yaşandı.

        Futbolcuların tek tek anons edildiği törende, madalyaları ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verildi.

        Futbolcular, teknik heyet, yönetim ve Kulüp Başkanı Enes Çelik, kupayı kaldırarak şampiyonluk pozu verdi.

        Törende, Gökhan Kırdar ve Rumeli Ekrem de konser verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

