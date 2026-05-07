Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursaspor'un simgesi timsah figürünü ahşap masaya işledi

        Bursaspor'un simgesi timsah figürünü ahşap masaya işledi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilyacı, Bursaspor'un simgesi timsah figürünü ahşap masaya el işçiliğiyle işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'un simgesi timsah figürünü ahşap masaya işledi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilyacı, Bursaspor'un simgesi timsah figürünü ahşap masaya el işçiliğiyle işledi.

        İnegöl'de 10 yıldır mobilyacılık yapan Abdülcelil Yediel'in 1 metre eninde, 2 metre uzunluğundaki kütük masa üzerine oyarak gerçekleştirdiği timsah figürü ilgi görüyor.

        Yediel, AA muhabirine, Bursa’da yaşadığı için kente simgesel bir eser kazandırmak istediğini belirtti.

        Kendi atölyesinde oymacılık yaptığını anlatan Yediel, şöyle devam etti:

        "Oymacılık adına üzerinde işlemeler olan tabak, bardak, kaşık gibi birçok ürün de yapıyorum. İnegöl'de yaşayınca ister istemez ağaçla iç içe oluyorsunuz. Ben de yaklaşık 10 yıldır mobilya işiyle uğraşıyorum. Ahşaba karşı bir ilgim vardı. Pandemi döneminde oymacılığa başladım. Zamanla kendimi geliştirerek kendi atölyemi kurdum."

        Yediel, timsah figürlü masayı atölyesinde sergilediğini sözlerine ekledi.

        İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yasin Altuntepe ise Yediel'in çalışmalarının dikkat çekici olduğunu dile getirerek, "Kütük üzerine timsah figürü işlenmiş. İnegöl, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden. Bu anlamda ustalarımız nitelikli işler ortaya koymaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"

        Benzer Haberler

        Başkan Oktay Yılmaz'dan anlamlı bağış
        Başkan Oktay Yılmaz'dan anlamlı bağış
        "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı
        "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı
        Kasten öldürmeden dolandırıcılığa, arananlar yakalandı Bursa'da kesinleşmiş...
        Kasten öldürmeden dolandırıcılığa, arananlar yakalandı Bursa'da kesinleşmiş...
        Bursa'da aynı kulübün sporcuları İrem-Abdullah Mingsar çifti, bebeklerini m...
        Bursa'da aynı kulübün sporcuları İrem-Abdullah Mingsar çifti, bebeklerini m...
        Büyükşehir Bursa'nın yeni yerleşimlerinde altyapıyı güçlendiriyor
        Büyükşehir Bursa'nın yeni yerleşimlerinde altyapıyı güçlendiriyor
        Bursa'da 3 milyon 105 bin makaron ele geçirildi
        Bursa'da 3 milyon 105 bin makaron ele geçirildi