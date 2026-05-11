Cilt kanserini erken teşhise yardımcı ödüllü uygulamalarını daha da geliştirecekler

SEMİH ŞAHİN - Bursa'da lise öğrencileri, cilt kanserinin erken teşhisine yardımcı olan yapay zeka destekli uygulama geliştirdi.



Kentteki özel bir lisenin öğrencileri, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde çeşitli bilimsel ve akademik çalışmalar yürütüyor.



Okulun 1. sınıf öğrencileri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başından beri gerçekleştirdikleri çalışmalarla ciltteki lezyonların kanser hücresi olup olmadığının tespitine yönelik yardımcı olan yapay zeka destekli uygulama geliştirmeyi başardı.



Mikroskop kamerayla görüntülenen ciltteki lezyonlar, geliştirilen uygulamaya yükleniyor.



Çapraz öğrenme taktiğiyle eğitilen yapay zeka destekli uygulama, görüntülenen lezyonun kanser hücresi olup olmadığı konusunda fikir veriyor.



Uygulama ayrıca tespit edilen bir kanser hücresinin "iyi huylu" ya da "kötü huylu" ayrımını da yapabiliyor. Öğrencilerin geliştirdiği uygulamanın verdiği sonuç ile dermatolog sonuçları ise yüzde 90 oranında örtüştü.



Öğrenciler, geliştirdikleri uygulamayla 24-30 Mart'ta Tunus'ta gerçekleştirilen I-FEST Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Festivali'nde 40 ülkeden 200'e yakın proje arasından altın madalya kazandı.



- "Üzerine koyarak, geliştirerek yeni yarışmalara da katılacağız"



Projede yer alan öğrencilerden Ela Saka, AA muhabirine, uygulamanın çalışma yöntemini anlattı.



Mikroskop kameranın yanı sıra cep telefonuyla çekilen fotoğrafın geliştirilen mobil uygulamaya yüklenerek de analiz yapabildiğini belirten Ela Saka, cilt kanserinin erken teşhisini kolaylaştırmak için böyle bir uygulama geliştirdiklerini aktardı.



Erken teşhisin, kanserli hücrenin yayılması açısından kritik önem taşıdığını söyleyen Saka, şöyle devam etti:



"Açık veri setlerinden veriler aldık. O verileri kullandığımız yapay zekaya çapraz öğrenme şeklinde bir öğrenme uyguladık. Makine öğrenmesi olarak yapay zekamızı eğittik ve normalde bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Sistemler genel olarak masa üstü olarak gerçekleştiriliyor. Taşınılabilir ve yapay zeka destekli bir sistem daha önce yapılmamış. Biz daha çok buna odaklandık ve makine öğrenmesi kullanarak uygulamayı eğittik. Güvenilirlik testi yüzde 90 çıktı. Normal araştırmalarda da güvenilirlik yüzde 88-99 arasında. Bizim güvenilirliğimiz yüzde 90. Yaptığımız proje rekabetçi seviyede."



Saka, Tunus'ta elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Gittiğimiz yarışmada farklı ülkelerden çok sayıda proje vardı. Yarışma atmosferi olarak rekabetçi bir ortam vardı. Bizim projemiz altın madalyaya layık görüldü. Beklemediğimiz bir sonuçtu. O anda yaşadığımız şokun, mutluluğun tarifi olamaz. Ödül alacağımızı tahmin edemiyorduk. Hem ülkemizi temsil açısından hem de kendimiz için, benim ve takım arkadaşlarım açısından gurur verici bir andı." ifadesini kullandı.



Ela Saka, uygulamayı daha da geliştirmek için çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.



Okulun matematik öğretmeni Hayrettin Beklen de öğrencilerin 3-4 aylık bir çalışmayla bu uygulamayı geliştirdiğini anlatarak, "Bu projelerin üzerine koyarak, geliştirerek yeni yarışmalara da katılacağız." diye konuştu.

