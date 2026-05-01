        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hatboyu Caddesi'nde toplandı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte katılımcılar, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Buradaki etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alandaki sendikaların temsilcileri katılımcılara hitap etti.

        - Balıkesir

        Altıeylül ilçesindeki Çarşamba Pazarı önünde toplanan işçi sendikaları yağışlı havaya rağmen buradan yürüyerek Kuva-yi Milliye Meydanı'na ulaştı.

        Burada grup adına konuşma yapan Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, 1 Mayıs'ın önemini vurguladı.

        Sendikalı ve toplu sözleşme koşulları, sosyal adalet, eşitsizlik, kardeşlik, barış ve özgürlük için her zamankinden daha kararlı mücadele edeceklerini belirten Şahin, "Biz emeğimizin hakkını istiyoruz, adaletli bir gelecek istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Biz barış ve kardeşçe yaşamak istiyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde meydanda halay çekti.

        Kutlamalara CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve çok sayıda işçi katıldı.

        - Kütahya

        Kütahya Belediyesi önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup, arama noktasından geçerek alana alındı.

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kütahya Temsilcisi Hilal Gökbel ve sendika temsilcileri birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

        - Çanakkale

        Eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşüyle kutlamalar başladı.

        Grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar, türküler söyleyip halay çekti.

        Daha sonra organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

        Kutlamalara, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Başkan Yılmaz'dan emekçilere 1 Mayıs ziyareti
