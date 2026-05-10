Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Görme engelli santral memuru yaklaşık 3 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor

        Görme engelli santral memuru yaklaşık 3 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor

        KADİR İNCİ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde santral memuru olarak görev yapan yüzde 90 görme engelli Murat Karakaya, yaklaşık 3 bin telefon numarasını ezbere biliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli santral memuru yaklaşık 3 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor

        KADİR İNCİ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde santral memuru olarak görev yapan yüzde 90 görme engelli Murat Karakaya, yaklaşık 3 bin telefon numarasını ezbere biliyor.

        Doğuştan retinitis pigmentosa (tavuk karası) olarak bilinen gece körlüğü bulunan Murat Karakaya'nın (35) yaşı ilerledikçe görme oranı yüzde 90 azaldı.

        Lise eğitiminin ardından bir süre hazırlandıktan sonra girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanan Karakaya, 14 yıl önce İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde santral memuru olarak görev yapmaya başladı.

        Yıllardır çalıştığı kurumun neşe kaynağı da olan Karakaya, görevi gereği sürekli telefon bağlantıları kurduğu için arayan ve aranan numaraları ezberliyor.

        Yaklaşık 3 bin telefon numarasını hafızasında tutan Karakaya, çalışkanlığıyla da örnek oluyor.

        Evli ve 2 çocuk babası Murat Karakaya, AA muhabirine, santral memurluğunun yanı sıra sekreterlik görevi de yürüttüğünü söyledi.

        Lise eğitiminin ardından ezber yeteneğine güvenerek EKPSS'ye hazırlandığını ifade eden Karakaya, sınavı kazanarak 14 yıldır burada memurluk yaptığını anlattı.

        Karakaya, çocukken biraz daha iyi gördüğünü ancak yaş ilerledikçe görme yeteneğinin yüzde 10'a düştüğünü belirterek, "Tek başıma dışarıya çıkmakta zorlanmaya başladım. Tabii sıkıntılar da yaşıyorum ama tabii aşılmayacak şeyler değil bunlar. İş hayatım, evliliğim, çocuklarım için engelimi hiç yok sayıyorum." diye konuştu.

        Engellilere kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunan Karakaya, şöyle devam etti:

        "İşe geliş ve gidişler de bazen eşim, bazen de iş arkadaşlarım yardımcı oluyor. Müdürüm her konuda bana çok destek oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Milli eğitim camiasında olmaktan çok mutluyum. Ezberimde cep ve kurum olarak çok sayıda numara var. Hafızamda 3 bin civarında numara var, hatta bu daha fazla da olabilir. Ses programlı bilgisayar kullandığım için teknolojiden dolayı beni biraz tembelleştirdi. Aklımda 3 bin civarında numara var. Bilgisayar olmasa ezberimdeki numara 5 binden de fazla olabilirdi. Ben lisedeyken de ezber yeteneğimden dolayı tiyatro grubundaydım."

        - "Harika bir hafızaya sahip"

        İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de Karakaya'nın kurumun neşesi olduğunu söyledi.

        Zengin, Karakaya'nın işini iyi yaptığını belirterek, "Santrale telefon açan öğretmen, memur, veli, herkesin telefonunu ezbere biliyor. Belki görme yeteneği noktasında bir engel olmuş ama hafızası mükemmel. Harika bir hafızaya sahip. Birçok şeyi de biz unuttuğumuzda hatırlatarak vazifemizi doğru yapmamızı sağlıyor. Ben böyle bir personelimizle çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci

        Benzer Haberler

        Uyuşturucudan kurtulan gençten annesine "en anlamlı" Anneler Günü hediyesi
        Uyuşturucudan kurtulan gençten annesine "en anlamlı" Anneler Günü hediyesi
        Bu kez gençler konuştu, yetişkinler dinledi Tersine mentörlük zirvesi büyük...
        Bu kez gençler konuştu, yetişkinler dinledi Tersine mentörlük zirvesi büyük...
        Hayatını 'cam' çocuklarına adadı
        Hayatını 'cam' çocuklarına adadı
        İnegöl'de çilek hasadı başladı
        İnegöl'de çilek hasadı başladı
        İnegöl'de trafik denetiminde alkollü sürücü gözaltına alındı
        İnegöl'de trafik denetiminde alkollü sürücü gözaltına alındı
        Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosikletin çarptığı kazada 4 kişi ya...
        Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosikletin çarptığı kazada 4 kişi ya...