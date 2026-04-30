        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da avukatın öldürüldüğü, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde dün avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesi, ablasının da yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu avukat Hatice Kocaefe'nin (28) öldüğü, ablası Elif Çalışkan'ın (40) yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında ateş ettiği öne sürülen Hakkı Ç.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

        Silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin babası Rahmi Kocaefe (70), yaptığı açıklamada, olay günü yaşananları anlattı.

        Soğuk hava deposu ve plastik enjeksiyon üzerine aile işletmelerinin bulunduğunu, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle aralarında "alacak" meselesi olduğunu aktaran Rahmi Kocaefe, işletmelerinde yönetici olan kızı Elif Çalışkan ile avukat kızının bir süredir tehdit edildiğini ileri sürdü.

        Avukat kızı Hatice Kocaefe'nin, alacakları karşılığında haciz talebinde bulunmasının ardından karşı tarafla böyle bir olayın yaşandığını belirten Kocaefe, "Biz 4 kişi yürüyorduk. Oğlum ben ve 2 kızım. İki kızımı vurdular. Birisi vefat etti, diğeri ayağından yaralandı. Yargıya, adalete güveniyorum. En kısa zamanda bu işler sonuçlansın. Sorumluların gerekli cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğiz. Bunların ceza alması şu yönden çok önemli. İnsanlar böyle bir işe girmesinler. Girdiği zaman bunun faturasının ağır olduğunu bilsinler. Bu olay bir hukuk örneği olsun. En kısa sürede cezalansınlar. Bizim yüreğimiz yandı. İnsanlar yanmasın bundan sonra." diye konuştu.

        - "Kızımın master tezi Stanford Üniversitesinin dergisinde yayınlandı"

        Kızının eğitim hayatıyla ilgili bilgiler veren Kocaefe, şunları kaydetti:

        "Kızım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bu esnada Viyana'da Erasmus Programı'na katıldı. Eğitimini sürdürüyordu. Çünkü o bilime, öğretime aşık olan biriydi, devamlı ileriye gitmek isterdi. Sonra Stanford Üniversitesinde master yaptı. Kızımın master tezi Stanford Üniversitesinin dergisinde yayınlandı. Dergide yardımcı editör olarak göreve devam ediyordu. Kızımız Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Programı'nda yöneticiydi. Geçen ay Brezilya'ya toplantıya gitti. Bu iş için kendini adayan biriydi. İşte böyle birileri canımızı, ciğerimizi yaktı."

        Baba Kocaefe, adaletin tecelli edeceğine inandığını dile getirerek "Kızımın her sabah hep böyle ayaklarını severdim. O da ayaklarını çekerdi. Tabutu açtıktan sonra 'bana müsaade edin, kızımın ayaklarını seveceğim' dedim. Kızımın ayaklarına sarıldım, öptüm. Benim canım yandı. Her dakika aklımdan çıkmıyor." dedi.

        İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, dün 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi dün ikindi vakti Odunluk Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

        Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Çalışkan'ın ise özel bir hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

