        GÜNCELLEME - Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

        Bursa'da kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişinin gözaltına alınan eşi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden A.U (69), kocası Fuat U'nun (77) kayıp olduğu ihbarında bulundu.

        Yapılan çalışmalarda A.U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

        İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşıldı.

        Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince A.U, F.U. (48), M.U. (50), M.Ö. (65) gözaltına alındı.

        Şüpheli A.U'nun emniyetteki ifadesinde, merdivenden düşen eşinin öldüğünü fark etmesi üzerine kendisinden şüphelenileceğinden korktuğu için Fuat U'yu parçalara ayırarak evine yakın noktalarda bulunan değişik çöp konteynerlerine attığını söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - "Duyduğumuzda zaten tüm mahalle şok olduk"

        Ailenin komşularından Murat Kocatürk, AA muhabirine, öldürülen Fuat U'nun 18 yıl önce mahallelerine taşındığını söyledi.

        Maktulün sevilen birisi olduğunu anlatan Kocatürk, şöyle devam etti:

        "Camiden eve, evden camiye en fazla arka sokağa ekmek almaya giderdi. Bir gün cami cemaatinden bir abimiz çocuklarını arıyor. 'Babanız 2-3 gündür camiye gelmiyor. Hayırdır memlekete mi gitti ya da hasta mı oldu?' diyor. Çocukları da 'Bizim haberimiz yok. Evde olması lazım.' diyor. Çocukları geliyor. Annesi çocuklarına, babasının gece 00.00'da birinin geldiğini zile bastığını, sonra bir daha da görmediğini söylüyor. Ondan sonra baktık polisler gelmeye başladı. Duyduğumuzda zaten tüm mahalle şok olduk."

        Kocatürk, mahalledeki çöp konteynerlerinden örnekler alındığını belirterek, "Hatta bazı duyumlara göre çöpçüler ihbar etmiş. Çöpü kaldırırken kan ve et parçaları bulduklarını söylemişler. Ondan sonra zaten yoğunlaştı bu şeyler. Kadın yakalandı." dedi.

        Kayıp ihbarında bulunulmasından sonra belediye ekiplerinin eve gelerek çöp ev temizliği yaptığını belirten Kocatürk, şöyle konuştu:

        "En az 10 kamyon çöp çıkardılar. Zaten o öldüren kadın son dönemlerde çöp topluyordu. Marketlerden karton, plastik topluyordu. Maktulü en son gördüğümde buradan camiye doğru giderken karısı yukarıdan geliyordu. Elinde pazar arabası vardır onun, karton plastik toplar. Fuat U. hep isyanlarda bulunuyordu. Yani o derece bir muhabbetleri olduğunu biliyorduk. Aralarının iyi olmadığını biliyorduk ama böyle bir şey kimse beklemiyordu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

