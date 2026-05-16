Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da müdür yardımcısı sırtladığı engelli öğrenciyi merdivenlerden indirdi

        GÜNCELLEME - Bursa'da müdür yardımcısı sırtladığı engelli öğrenciyi merdivenlerden indirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda asansörün arızalanması nedeniyle bulunduğu katta beklemek zorunda kalan bedensel engelli öğrenci, müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 12:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da müdür yardımcısı sırtladığı engelli öğrenciyi merdivenlerden indirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda asansörün arızalanması nedeniyle bulunduğu katta beklemek zorunda kalan bedensel engelli öğrenci, müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirildi.

        İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda öğrenim gören ve tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bir öğrenci, okulun asansörünün arızalanması nedeniyle merdivenlerden inemedi.

        Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrencinin bulunduğu kata çıktı.

        Akgüneş, bir süre sohbet ettiği bedensel engelli öğrenciyi tekerlekli sandalyenin üzerinden sırtına alarak, güvenli şekilde merdivenlerden indirdi. Öğrencinin arkadaşları da tekerlekli sandalyenin indirilmesine yardımcı oldu.

        Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Öğretmen olarak görevimiz"

        Müdür Yardımcısı Akgüneş, AA muhabirine, öğretmen olarak görevini yerine getirdiğini söyledi.

        Son 3 yıldır Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Akgüneş, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerin çıkış zamanında elektrik arızası oluşmuştu. Asansör bu nedenle kısa bir süre devre dışı kalmıştı. Üçüncü katta tekerlekli sandalyeyle ders işleyen öğrencimizin çıkışta endişelenmemesi için yukarıya koştum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Öğretmen olarak bu bizim görevimiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı

        Benzer Haberler

        Osmangazi Belediyesi Türkiye'nin Balkanlarla bağını yeşil sahada güçlendird...
        Osmangazi Belediyesi Türkiye'nin Balkanlarla bağını yeşil sahada güçlendird...
        Batarya Teknolojileri Yarışması'nda BTÜ'ye çifte ödül
        Batarya Teknolojileri Yarışması'nda BTÜ'ye çifte ödül
        BURULAŞ'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış
        BURULAŞ'ın kadın otobüs sürücüsünden örnek davranış
        Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        48 yıllık tecrübe Kütahya'da gençlerle buluştu Hayat Sağlık Grubu Yönetimin...
        48 yıllık tecrübe Kütahya'da gençlerle buluştu Hayat Sağlık Grubu Yönetimin...
        Bursa'da 4 firari yakalandı
        Bursa'da 4 firari yakalandı